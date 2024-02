Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,11% para 38.314,89 pontos e o Nasdaq avançava 0,68% para 15.762,80 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,54% para 4.980,14 pontos.

A taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos abrandou em janeiro para 3,1%, em comparação com os 3,4% registados em dezembro, segundo o índice de preços no consumidor publicado pelo Departamento do Trabalho.

Apesar do abrandamento, a taxa de inflação fixou-se acima do previsto pelos analistas, que apontavam para uma taxa de 2,9%, de acordo com a CNBC.

Na sessão anterior, o Dow Jones caiu 1,35%, o Nasdaq 1,80% e o S&P 500 cedeu 1,37%.

EO (DF) // EA

Lusa/fim