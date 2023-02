Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,02% para 33.154,23 pontos e o Nasdaq avançava 1,42% para 11.556,28 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,87% para 4.004,98 pontos.

No início da sessão, os investidores optam por comprar ações a preços mais baixos, depois das descidas recentes.

Na última semana, os três principais índices da bolsa nova-iorquina acumularam perdas, com o Dow Jones a descer 2,99%, o Nasdaq 3,33% e o índice alargado S&P 500 a cair 2,70%, este último há três semanas consecutivas no 'vermelho'.

"A principal influência no mercado (hoje) é a procura de negócios a bom preço", comentou numa nota Patrick O'Hare, analista da Briefing.com, citado pela AFP.

A tendência positiva do mercado também se explica com a acalmia no mercado obrigacionista, após duas semanas de agitação. O rendimento da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia a 3,90% contra 3,94% no encerramento da sexta-feira.

A volatilidade no mercado tem sido atribuída às atas da última reunião da Reserva Federal (Fed), divulgadas na semana passada, indicando que o banco central norte-americano deve manter o ritmo da sua política monetária restritiva durante boa parte deste ano e admite mesmo aumentá-lo, se a luta contra a inflação o exigir.

Os últimos dados sobre a inflação, publicados na passada sexta-feira, aumentaram as preocupações.

A inflação nos Estados Unidos foi de 5,4% em janeiro contra 5,3% no mês anterior, segundo o índice PCE, o mais seguido pela Fed.

