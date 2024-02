Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia para 39.204,59 pontos, um novo máximo e o índice alargado S&P 500 também fixava um novo recorde ao avançar 0,06% para 5.091,54 pontos.

O índice Nasdaq, dominado por tecnológicas, registava uma ligeira variação positiva de 0,01% para 15.998,24 pontos.

Esta semana, o mercado estará particularmente atento à divulgação dos números da inflação relativos a janeiro do índice PCE, que é o mais seguido pelo banco central norte-americano.

Os últimos dados do PCE, publicados há um mês, indicaram que a taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos permaneceu estável em 2,6% em dezembro, mas a inflação subjacente caiu para o nível mais baixo desde março de 2021, situando-se em 2,9%.

Na sexta-feira, a bolsa terminou positiva e com novos recordes do Dow Jones (39.131,53 pontos) e do S&P 500 (5.088,80 pontos).

O índice Nasdaq, que registou fortes subidas na semana passada após a divulgação dos resultados da Nvidia, beneficiando dos desenvolvimentos da inteligência artificial, parece agora abrandar.

Esta semana serão também publicados indicadores sobre o imobiliário, a confiança dos consumidores e na quinta-feira será divulgada uma segunda estimativa relativa à evolução do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre de 2023.

No mercado obrigacionista, as taxas dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos negociavam estáveis a 4,25% contra 4,24% na sexta-feira.

