Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,19% para 32.860,70 pontos e o Nasdaq avançava 0,53% para 11.637,88 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,46% para 4.010,49 pontos.

As inscrições para subsídio de desemprego nos Estados Unidos aumentaram para 211.000 na semana passada, mais 21.000 pedidos do que os 190.000 do período anterior, indicou hoje o Departamento do Trabalho.

É a primeira vez em oito semanas que os pedidos de subsídio de desemprego ultrapassam os 200.000.

O mercado laboral norte-americano tem-se mantido sólido, apesar das subidas das taxas de juro decididas pelo banco central para abrandar a atividade e conter a inflação.

Os investidores aguardam agora pela publicação na sexta-feira do relatório mensal sobre o emprego em fevereiro.

Os dados do mercado de trabalho desta semana podem pesar nas deliberações da Reserva Federal (Fed) e na decisão de aumentar as taxas de juros na sua próxima reunião.

A praça nova-iorquina também beneficiava da acalmia no mercado obrigacionista, muito agitado desde o início da semana.

