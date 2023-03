Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,43% para 32.272,73 pontos e o Nasdaq avançava 2,24% para 11.439,13 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 1,87% para 3.927,90 pontos.

A inflação homóloga caiu em fevereiro para 6% nos Estados Unidos, o nível mais baixo em ano e meio, segundo o índice de preços no consumidor CPI publicado hoje pelo Departamento do Trabalho.

A descida foi de quatro décimas, dado que em janeiro a inflação tinha ficado em 6,4% e o abrandamento foi o oitavo consecutivo.

Este é o nível mais baixo desde setembro de 2021, após a inflação ter atingido um pico de 9,1% em junho.

"Estes dados apoiam a hipótese de um aumento de um quarto de ponto percentual na próxima reunião" do banco central norte-americano, considerou, numa nota, Rubeela Farooqi, de High Frequency Economists.

"No entanto, a decisão não depende apenas dos indicadores, mas também da preocupação com a estabilidade do sistema financeiro, que pode levar a Fed [Reserva Federal] a optar por não fazer qualquer movimento", acrescentou a economista.

Os mercados têm vivido vários dias de turbulência na sequência do colapso de três bancos norte-americanos.

Mas, hoje, no início da sessão, vários bancos regionais ou de dimensão média que registaram dificuldades na bolsa nos últimos dias, davam sinais de recuperação, como era o caso do First Republic (+47,39%). O mesmo acontecia com banco de Phoenix (Arizona) Western Alliance (+40,89%).

O rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 3,65%, depois de ter encerrado em 3,57% na segunda-feira.

EO // CSJ

Lusa/fim