Às 15:08 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,30% para 36.233,23 pontos e o Nasdaq avançava 0,31% para 14.274,67 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,33% e estava em 4.582,33 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado foram divulgados dados da empresa de processamento de salários ADP indicando que o setor privado terá criado 103.000 postos de trabalho em novembro, um número abaixo do esperado, o que sugere um arrefecimento no mercado laboral norte-americano.

O aumento dos salários no setor privado foi também o mais lento em dois anos.

Os investidores esperam agora pelos números oficiais que serão publicados na sexta-feira no relatório mensal sobre o emprego do Departamento do Trabalho.

Com o abrandamento da inflação e um arrefecimento do mercado laboral, a Reserva Federal poderá pôr fim ao ciclo de subida das taxas de juro.

"Os dados dos salários ADP mostram que o tratamento contra a inflação adotado pela Reserva Federal está a fazer efeito", disse à cadeia televisiva CNBC David Russell, responsável global de estratégia de mercado da empresa Trade Station.

