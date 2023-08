Às 15:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,13% para 35.519,72 pontos e o Nasdaq avançava 1,43% para 13.918,70 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 1,26% para 4.524,20 pontos.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, os maiores ganhos no início da sessão eram os da Nike (1,85%) e da Intel (1,75%).

Pouco antes da abertura do mercado, foi divulgado que a inflação homóloga acelerou em julho nos Estados Unidos, pela primeira vez desde junho de 2022, ficando em 3,2%, de acordo com o índice de preços no consumidor publicado pelo Departamento do Trabalho.

Em junho, a taxa de inflação homóloga tinha ficado em 3%, no entanto, os analistas esperavam agora uma subida mais forte, para 3,3%.

A inflação subjacente (sem os preços da energia e da alimentação) continuou a abrandar em termos homólogos de 4,8% para 4,7%.

Para controlar a inflação, que atingiu um pico de 9,1% em junho do ano passado, a Reserva Federal (Fed) já subiu 11 vezes as suas taxas de juro desde março de 2022.

