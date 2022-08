Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,80% para 33.576,88 pontos e o Nasdaq avançava 1% para 12.984,20 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,76% e estava em 4.241,86 pontos.

Na quarta-feira a bolsa nova-iorquina encerrou em alta acentuada, depois de ter sido anunciado que a inflação nos Estados Unidos desacelerou em julho.

A inflação homóloga nos Estados Unidos abrandou para 8,5% em julho, segundo o índice de preços no consumidor (CPI) divulgado na quarta-feira pelo Departamento do Trabalho.

Em junho, a inflação homóloga tinha ficado em 9,1%, o nível mais alto desde novembro de 1981.

Hoje, o Departamento do Trabalho divulgou novos dados, relativos ao índice de preços no produtor - que mede a inflação antes de chegar aos consumidores - mostrando que este caiu 0,5% em julho. Foi a primeira queda mensal desde abril de 2020.

No índice Dow Jones, a Walt Disney liderava os ganhos com uma subida de 7,94%, após ter anunciado na quarta-feira que obteve lucros de 2.983 milhões de dólares (2.909 milhões de euros) nos últimos nove meses, mais 62% do que no mesmo período do ano passado.

Num comunicado, a empresa afirmou que entre novembro e julho - que correspondem aos primeiros nove meses do seu ano fiscal de 2022 - gerou um volume de negócios de 62.572 milhões de dólares, mais 28% do que no ano anterior.

