Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,39% para 34.650,77 pontos e o Nasdaq avançava 0,28% para 13.716,99 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,24% para 4.454,53 pontos.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) abriu hoje a negociar em baixa no mercado nova-iorquino seguindo a 90,86 dólares.

Os investidores seguem atentos à reunião do banco central norte-americano, que divulgará as suas decisões ao final da tarde.

Os analistas esperam que as taxas permaneçam inalteradas, depois do aumento de julho.

A taxa dos fundos federais situa-se atualmente entre 5,25% e 5,50%, após 11 subidas desde março de 2022.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos descia para 4,32% quando na terça-feira à noite seguia 4,37%, muito perto do nível mais alto desde 2007.

