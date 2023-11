Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,25% para 34.239,35 pontos e o Nasdaq avançava 0,23% para 13.671,05 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,16% para 4.385,46 pontos.

Depois de ter encerrado a sessão anterior em terreno positivo, a bolsa nova-iorquina segue atenta aos discursos de responsáveis do banco central norte-americano, em particular do líder da instituição, Jerome Powell e de John Williams, da Fed de Nova Iorque, à espera de pistas sobre o rumo que será seguido para controlar a inflação.

Os ganhos de quarta-feira foram apoiados pelo setor tecnológico e por um recuo dos rendimentos obrigacionistas.

"Estamos na sétima sessão positiva consecutiva para o S&P 500 e na oitava para o Nasdaq, mas este impulso é limitado dado que muitos participantes não beneficiam dele", segundo o analista Patrick O'Hare, citado pela AFP.

"O mercado não mostra muita convicção hoje. Existe um sentimento generalizado de que devemos esperar um recuo", acrescentou.

Os preços do petróleo continuam a descer, depois de uma queda de mais de 4% na terça-feira, devido a receios de uma desaceleração na procura a nível global, em particular na China.

O rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos seguia a 4,54%, quando na véspera estava em 4,56%.

