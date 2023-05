Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,09%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,04% e o alargado S&P500 avançou 0,45%.

A subida dos preços nos EUA em abril, em termos anuais, foi de 4,9%, ligeiramente abaixo dos 5,0% esperados pelos economistas, segundo o índice dos preços no consumidor (IPC), publicado hoje. Este foi o décimo mês consecutivo de desaceleração dos preços.

"Mesmo que a inflação persista em níveis elevados, este arrefecimento moderado oferece margem à Reserva Federal (Fed) para deixar as taxas inalteradas", comentou Kathy Bostjancic, da Nationwide.

Os investidores, porém, apostam em cenários mais radicais e antecipam, pelo menos, três baixas da taxa de juro até ao final do mês.

Estas projeções afetaram o mercado obrigacionista, onde o rendimento dos títulos de dívida pública a dois anos, mais representativos das antecipações dos investidores em termos de política monetária do que os a 10 anos, desceram dos 4,02% de terça-feira para 3,91%.

Mas a praça nova-iorquina não embalou. O IPC "não fez mexer muito o mercado", sublinhou Edoardo Campanella, da UniCredit, porque a inflação subjacente (que exclui índices voláteis, como os da energia e da alimentação) permanece demasiado elevada para o gosto da Fed.

Assim, este economista, à semelhança de outros, espera uma estabilidade da taxa de juro de referência até 2024.

Para Chris Low, da FHN Financial, a falta de entusiasmo em Wall Street também está ligada à crise política centrada no limite da dívida pública. "Não havia razão para entrar em pânico há seis meses, mas agora as pessoas começam a ver que já nem falta um mês [para 01 de junho, dia a partir do qual os EUA arriscam entrar em incumprimento] e isto torna-se assunto de conversa", insistiu.

Sinal do aumento de tensão, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a um mês estão no nível mais alto dos últimos 20 anos.

A reunião, na terça-feira, com o presidente Joe Biden e os chefes partidários do Congresso não produziu qualquer resultado tangível, mas as partes mantêm-se em contacto.

Entre as cotadas, a Alphabet fechou a ganhar 4,02%, no seguimento da apresentação pela Google dos avanços em termos de integração da inteligência artificial (IA) nos seus produtos. O grupo também abriu o seu interface de IA generativa Bard aos internautas de 180 países. Este conglomerado, baseado em Mountain View, levou consigo a grande família da IA, do especialista em análise de dados Palantir (+3,98%) à Microsoft (+1,73%), passando pela Amazon (+3,35%).

