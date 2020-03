Wall Street segue sem uma tendência definida no início da sessão A bolsa de Nova Iorque seguia hoje sem uma tendência definida poucos minutos após o início da sessão, numa semana que tem sido marcada por grande volatilidade. economia Lusa economia/wall-street-segue-sem-uma-tendencia-definida-_5e74d26807faa71951617fed





Às 13:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,70% para 19.956,72 pontos e o tecnológico Nasdaq subia 0,35% para 7.177,00 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 1,29% e estava em 2.440,02 pontos.

Já o preço do petróleo WTI iniciou a sessão no mercado nova-iorquino com uma descida de 2,22% para 24,66 dólares o barril.

Após uma sessão volátil, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta na quinta-feira, impulsionada em particular pelas empresas tecnológicas e pelo setor petrolífero.

A forte recuperação do preço do petróleo em Nova Iorque, que avançou 24%, permitiu ganhos de cerca de 4% à ExxonMobil e de 4,23% à Chevron.

Na última sessão o Dow Jones subiu 0,95% e o Nasdaq 2,30%, com os índices a tentarem recuperar da queda de quarta-feira, quando o Dow Jones perdeu 6,30%.

