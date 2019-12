Wall Street segue sem uma tendência definida após novos recordes A bolsa de Nova Iorque está a negociar mista no início da sessão, após ter encerrado com dois dos três principais índices em máximos históricos. economia Lusa economia/wall-street-segue-sem-uma-tendencia-definida-_5df3b45ee3e30e79ac5cc60f





Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia ligeiros 0,05% para 28.146,69 pontos e o tecnológico Nasdaq somava 0,13% para 8.728,64 pontos, mas o índice alargado S&P 500 perdia 0,05% e estava em 3.167,08 pontos.

Na quinta-feira, Wall Street encerrou em alta, com os índices Nasdaq e S&P 500 a alcançarem novos máximos históricos.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice Dow Jones Industrial Average progrediu 0,79%, o Nasdaq avançou 0,73% e o S&P 500 ganhou 0,86%.

Os índices beneficiaram do efeito de uma mensagem no Twitter do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando que Washington e Pequim estavam em vias de alcançar um acordo comercial.

Washington e Pequim mantêm desde março de 2018 um conflito comercial, com a imposição mútua de taxas alfandegárias suplementares.

O acordo suspenderia a entrada em vigor de uma nova série de tarifas prevista para o próximo domingo, sobre um total de 160 mil milhões de dólares de importações chinesas.

Pequim garantiu na quinta-feira que os negociadores dos dois países mantinham uma "comunicação próxima", mas sem avançar mais detalhes.

