Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,05% para 35.392,41 pontos e o Nasdaq subia 0,52% para 14.131,61 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,06% para 4.557,50 pontos.

Em plena época de apresentação de resultados empresariais, o fabricante de automóveis General Motors (GM) indicou hoje que alcançou um lucro líquido de 4.962 milhões de dólares (4.492 milhões de euros), no primeiro semestre, um aumento de 7,1% em termos homólogos, o que se deve a um aumento das vendas.

No trimestre entre abril e junho, a GM alcançou um lucro líquido de 2.566 milhões de dólares (cerca de 2.323 milhões de euros), 51,7% acima do que tinha conseguido nos mesmos três meses do ano passado.

As tecnológicas Alphabet (Google) e Microsoft apresentam os seus resultados após o encerramento do mercado.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta, com o índice Dow Jones a registar a 11.ª sessão consecutiva de ganhos.

