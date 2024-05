Às 14:54 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,23% para 38.979,51 pontos e o Nasdaq, dominado por tecnológicas, avançava 0,16% para 16.948,02 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,12% para 5.311,11 pontos.

Esta semana, Wall Street aguarda a publicação na sexta-feira de novos dados sobre a inflação e sobre os gastos dos consumidores em abril.

Os analistas antecipam que o índice de preços PCE, o mais seguido pela Reserva Federal, permaneça inalterado em 2,7% em termos homólogos e avance 0,3 na comparação mensal.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, destacavam-se as subidas da Boeing (1,24%) e da Apple (1,21%) e as descidas da Merck (-1,51%) e da Amgen (-1,46 %).

O fabricante de 'chips' Nvidia subia 3,86%, depois dos fortes ganhos da semana passada na sequência dos resultados colossais que alcançou no primeiro trimestre.

Wall Street encaminha-se para terminar maio em terreno positivo, tendo os seus três principais índices alcançado novos recordes durante o mês.

A bolsa nova-iorquina encerrou a sua última sessão, na sexta-feira, em alta, impulsionada pelo setor tecnológico, com o índice Nasdaq a fixar um novo máximo ao atingir 16.920 pontos.

Por outro lado, o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos baixava para 4,45%.

Nos outros mercados, o preço do barril de petróleo do Texas começou a negociar com uma subida de 1,96% para 79,24 dólares, com o foco na próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+), no domingo.

