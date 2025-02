Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,36% para 43.395,04 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, baixava 0,35% para 18.478,86 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,18% para 5.872,09 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, foi divulgado um indicador que mostrou um ligeiro abrandamento da inflação homóloga em janeiro para 2,5%, contra 2,6% no mês anterior.

No mercado obrigacionista, o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a dez anos descia para 4,23%, em comparação com 4,26% no fecho do dia anterior.

A incerteza quanto à política comercial norte-americana tem minado o mercado nos últimos dias, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, fazer sucessivas declarações sobre a intenção de impor tarifas a vários parceiros comerciais, incluindo a União Europeia, o México e o Canadá.

Nas últimas sessões, a bolsa nova-iorquina tem sido também penalizada pelo declínio das tecnológicas com mega capitalizações.

Na quinta-feira, a Nvidia, segunda capitalização bolsista mundial, baixou 8,48% e perdeu mais de 250 mil milhões de dólares um dia depois de ter divulgado os seus resultados.

Hoje, a Nvidia registava uma desvalorização de 0,88% no início da sessão.

A Microsoft recuava 0,55% depois de ter anunciado que iria encerrar, em maio, a plataforma Skype, pioneira nas chamadas pela Internet no início dos anos 2000, atualmente ultrapassada pela utilização generalizada desta tecnologia e pelo aparecimento de outros serviços como o Zoom, segundo uma mensagem publicada na rede social X (ex-Twitter).

EO // CSJ

Lusa/fim