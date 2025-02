Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,20% para 44.331,64 pontos, mas o Nasdaq subia 0,59% para 19.506,98 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,06% e estava em 5.997,89 pontos.

As tarifas que o líder norte-americano, Donald Trump, disse no sábado que iria impor a partir de hoje a produtos do México e do Canadá foram suspensas na segunda-feira por um mês.

Washington manteve, no entanto, a taxa adicional de 10% a aplicar a importações da China, que já anunciou medidas de retaliação.

A China vai investigar o gigante tecnológico norte-americano por alegada violação das leis 'antitrust' (práticas de monopólio) chinesas, de acordo com um comunicado da Administração Estatal para a Regulação do Mercado do país.

Pequim anunciou também a aplicação de taxas de 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito (GNL) e de 10% sobre o petróleo e o equipamento agrícola provenientes dos Estados Unidos.

Na sessão anterior, a bolsa nova-iorquina fechou em baixa, mas atenuou as perdas acentuadas que tinha registado no início da sessão. O Dow Jones caiu 0,28%, o Nasdaq 1,20% e o S&P 500 cedeu 0,76%.

