Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,36% para 33.769,43 pontos, mas o Nasdaq subia 0,10% para 11.899,69 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,21% para 4.102,39 pontos.

O mercado aguarda as declarações que o presidente do banco central norte-americano vai fazer hoje no Economic Club de Washington sobre a situação económica, na expectativa de ter sinais sobre futuras decisões da Reserva Federal (Fed).

Os últimos dados divulgados na sexta-feira pelo Departamento do Trabalho mostraram que mercado laboral continua sólido, apesar das sucessivas subidas das taxas de juro para abrandar a atividade económica e travar a inflação.

A taxa de desemprego desceu para 3,4% em janeiro, o nível mais baixo desde 1969, e foi registada uma criação de postos de trabalho muito acima do esperado, o que aumentou a expectativa quanto a um possível endurecimento monetário mais acentuado do que o previsto.

