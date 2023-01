Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,35% para 34.183,54 pontos e o Nasdaq subia 0,52% para 11.136,84 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação negativa de 0,02% e estava em 3.998,25 pontos.

Antes do início da sessão, os bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs divulgaram resultados relativos ao quarto trimestre de 2022 e ao acumulado anual.

As ações do Goldman Sachs recuaram 3,17%, depois de o banco anunciar que no quarto trimestre do ano passado teve lucros de 1.326 milhões de dólares, menos 66% face a igual período de 2021.

As ações do Morgan Stanley subiam quase 4% depois de os seus resultados nos últimos três meses do ano passado terem superado as expectativas de Wall Street.

No quarto trimestre, o Morgan Stanley registou lucros de 2.236 milhões de dólares, quase 40% abaixo do registado no mesmo período de 2021, com receitas de 12.749 milhões de dólares, uma queda de 12%, mas mais do que era esperado.

Por sua vez, a companhia aérea United Airlines vai divulgar os seus resultados hoje após o encerramento do mercado.

No início da sessão, o setor com mais ganhos era o energético e entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones destacava-se a subida da petrolífera Chevron (1,33%).

O barril de petróleo do Texas registava uma subida para 81 dólares e a rentabilidade das obrigações do Tesouro a 10 anos aumentava para 3,52%.

EO // JNM

Lusa/fim