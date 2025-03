Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,13% para 43.896, 94 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 0,75% para 18.705,03 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,16% e estava em 5.963,96 pontos.

A incerteza quanto à política comercial norte-americana tem preocupado o mercado nas últimas sessões, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, fazer sucessivas declarações sobre a intenção de impor tarifas a vários parceiros comerciais, incluindo a União Europeia, o México e o Canadá.

Na quarta-feira, Trump garantiu que os produtos europeus estarão em breve sujeitos a taxas alfandegárias de 25% e, no dia seguinte, disse que vão entrar em vigor tarifas de 25% para produtos do Canadá e México a partir de terça-feira, dia 04 de março, além de duplicar a tarifa adicional de 10% para as importações da China.

Depois das perdas recentes, na sexta-feira os três principais índices da bolsa de Nova Iorque conseguiram recuperar. O Dow Jones subiu 1,39%, o Nasdaq 1,63% e o índice S&P 500 avançou 1,59%.

