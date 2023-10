Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira variação positiva de 0,01% para 33.667,24 pontos e o Nasdaq avançava 0,15% para 13.336,43 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,04% para 4.316,28 pontos.

Os investidores mostram cautela antes do discurso que Powell fará hoje em Nova Iorque e aguardam pistas sobre a trajetória das taxas de juro.

Entre os dados conhecidos hoje, os pedidos de subsídio de desemprego baixaram na semana passada para 198.000, menos do que o esperado, o que reflete a solidez do mercado laboral e pode influir nas próximas decisões da Fed.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos continuava a subir e atingia 4,934%

O gigante do "streaming" Netflix disparava quase 15% após ter divulgado resultados na quarta-feira, depois do fecho do mercado, com um aumento de assinantes e um lucro trimestral melhor do que o previsto.

