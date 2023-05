Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,33% para 33.191,00 pontos e o Nasdaq registava uma ligeira variação negativa de 0,02% para 12.283,00 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,04% para 4.122,34 pontos.

Os investidores seguem pendentes das negociações entre republicanos e democratas para alcançar um acordo sobre o aumento do teto da dívida dos Estados Unidos.

"Tenho esperança. Creio que as negociações estão muito ativas. Disseram-me que encontraram algumas áreas de acordo", afirmou a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, sobre o limite da dívida, em declarações a The Wall Street Journal.

Espera-se que o Presidente norte-americano, Joe Biden, receba os principais líderes do Congresso na terça-feira para conversações sobre o assunto.

Na semana passada, Wall Street terminou a semana com perdas acumuladas em dois dos seus principais índices, o Dow Jones (-1,1%) e o S&P 500 (-0,3%).

Entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones, hoje destacavam-se as descidas da Nike (-1,79%) e da Walt Disney (-1,31%) e as subidas da Salesforce (0,83%) e do American Express (0,40%).

EO // CSJ

Lusa/fim