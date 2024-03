Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,51% para 38.774,92 pontos e o Nasdaq perdia 0,66% para 15.929,27 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,27% para 5.064,70 pontos.

Pouco antes da abertura da bolsa foi anunciado que a economia dos Estados Unidos encerrou 2023 com um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,1%, mas os investidores continuam focados nos dados relativos a janeiro do índice de preços PCE, que serão divulgados na quinta-feira.

"Uma surpresa positiva no PCE tranquilizaria os mercados sobre os próximos cortes na taxa de fundos federais, já que uma política monetária mais flexível também pode reduzir o risco financeiro", segundo uma nota da analista Morgane Delledonne, citada pela CNBC.

Nas primeiras operações da bolsa, a empresa de comércio 'online' eBay subia mais de 7% depois de ter publicado na terça-feira resultados trimestrais que superaram as expectativas dos analistas e ter anunciado um programa para recomprar ações no valor de 2.000 milhões de dólares.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, a petrolífera Chevron subia 1% e liderava os ganhos e no topo das descidas a UnitedHealth perdia 5,19%.

A nível das criptomoedas, a bitcoin superou hoje a barreira dos 60.000 dólares, aproximando-se no seu recorde absoluto, atingido em novembro de 2021 (68.991 dólares).

