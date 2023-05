Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,16% para 33.141,63 pontos e o tecnológico Nasdaq registava uma queda mais moderada de 0,13%.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,36% para 4.122,60 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, foi divulgado que o número semanal de inscrições para subsídio de desemprego aumentou na semana passada para 264.000, mais 22.000 do que no período anterior.

Foram igualmente divulgados dados sobre os preços no produtor, que subiram 0,2% em relação ao mês anterior, depois de na quarta-feira o Departamento do Trabalho ter indicado que, segundo o índice dos preços no consumidor, a inflação homóloga foi de 4,9% em abril, ligeiramente abaixo dos 5,0% esperados pelos economistas.

Os números divulgados hoje não apresentam grandes surpresas e estão em linha com o que era esperado pelos analistas.

Apesar disso, o mercado iniciou a sessão com perdas generalizadas, com as maiores descidas no setor da energia (-0,98%).

No índice Dow Jones todas as cotadas seguiam no 'vermelho', com a Walt Disney a liderar as desvalorizações (-8,85%), após ter apresentado resultados trimestrais na quarta-feira à noite.

No primeiro trimestre deste ano, a Disney faturou 21,8 mil milhões de dólares, uma subida homóloga de 13%, em linha com as expectativas dos analistas.

Já o lucro subiu 170%, para 1,27 mil milhões de dólares. No entanto, o grupo perdeu subscritores nas plataformas de 'streaming'.

Fora do índice Dow Jones, o banco PacWest registava uma descida de cerca de 15%, depois de ter sido divulgado que os seus depósitos registaram uma redução de 9,5% durante a primeira semana de maio.

EO // CSJ

Lusa/fim