Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,12% para 35.019,22 pontos e o Nasdaq recuava 0,10% para 14.825,80 pontos.

O índice alargado S&P 500 seguia com uma ligeira variação negativa de 0,01% para 4.411,25 pontos.

Esta semana, as atenções dos investidores de Wall Street concentram-se na reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed), nos próximos dois dias e na apresentação de resultados de várias empresas importantes, como a Apple, a Boeing, o Facebook ou a Alphabet.

As principais praças asiáticas encerraram hoje com perdas, após o Governo chinês ter divulgado novas medidas de reforma para os gigantes tecnológicos, resultando numa forte queda das ações das empresas chinesas.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta, com novos recordes e com o Dow Jones a fechar pela primeira vez acima dos 35.000 pontos, depois de ter avançado 0,68%.

Após a queda de segunda-feira, quando os índices conheceram a pior sessão do ano, por causa do receio associado ao impacto económico da variante Delta do novo coronavírus, Wall Street terminou o conjunto da semana com ganhos. O Dow Jones progrediu 1,09%, o Nasdaq subiu 2,84% e o S&P 500 avançou 2,02%.

