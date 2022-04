Às 15:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,20% para 34.650,43 pontos e o Nasdaq recuava 1,29% para 13.532,34 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,79% e estava em 4.452,78 pontos.

A bolsa de Nova Iorque começava a semana em baixa, depois de ter encerrado a anterior também com perdas, antecipando uma política monetária mais agressiva por parte da Reserva Federal (banco central norte-americano) para travar a inflação.

Os investidores aguardam a divulgação do Índice de Preços no Consumidor de março, na terça-feira, e do Índice de Preços no Produtor, no dia seguinte.

No mercado de dívida, o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subia para 2,47%.

Entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones destacavam-se as quedas da Microsoft (-2,51%), Nike (-2,43%) e Chevron (-1,84%).

Por sua vez, o preço do barril de petróleo do Texas baixava para 94,08 dólares.

