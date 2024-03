Às 15:00 (hora de Lisboa) o índice Dow Jones subia 0,42% para 38.821,70 pontos e o índice alargado S&P 500 avançava 0,56% para 5.132,98 pontos.

O índice tecnológico Nasdaq subia 0,81% para 16.160,00 pontos.

O mercado segue hoje atento às declarações de Powell no Senado, depois de no dia anterior o presidente da Reserva Federal (Fed) ter admitido na Câmara dos Representantes que as taxas de juro podem descer até ao fim do ano, se os dados económicos o permitirem.

"O comité [de política monetária] gostaria de ver mais dados que nos façam sentir mais seguros quanto à descida sustentada da inflação para 2%", assinalou.

"Se a economia evoluir como está previsto, será provavelmente apropriado começar a suavizar a política monetária num dado momento deste ano", afirmou no seu discurso de quarta-feira.

Hoje, o Banco Central Europeu (BCE) deixou pela quarta vez consecutiva as suas taxas de juro inalteradas, mas mostrou-se mais otimista quanto às previsões de inflação ao antecipar que ficará em 2% no próximo ano, em linha com o seu objetivo.

Em Wall Street, entre as 30 cotadas que integram o Dow Jones os maiores ganhos eram da Intel (2,52%) e da American Express (2,06%), enquanto a Apple, que tem descido nos últimos dias, registava uma ligeira subida de 0,09%. Nas descidas, a Amgen liderava ao perder 1,97%.

Fora do Dow Jones, a empresa Victoria´s Secret registava uma forte queda (-29%), após divulgar resultados considerados dececionantes.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos descia para 4,04%, o nível mais baixo no período de um mês, depois de ter ficado em 4,10% na quarta-feira.

