Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira variação positiva de 0,01% para 33.746,07 pontos e o Nasdaq avançava 0,90% para 11.415,38 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,27% para 4.027,05 pontos.

Pouco antes da abertura da bolsa, foi anunciado que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos ficou em 2,1% no conjunto de 2022, apoiado pelo consumo das famílias, que se manteve apesar da queda do poder de compra, com a inflação e a subida das taxas de juro.

No quarto trimestre, o crescimento avançou a um ritmo anualizado de 2,9%, quando tinha ficado em 3,2% nos três meses anteriores, após dois trimestres de recuo (-1,6% no primeiro trimestre e -0,6% no segundo).

A Tesla subia 9,78%, após ter anunciado lucros recorde na quarta-feira depois do encerramento do mercado.

A empresa, que produz veículos elétricos e painéis solares, apresentou lucros de 3,69 mil milhões de dólares, mais 59% do que no período homólogo.

No índice Dow Jones, a petrolífera Chevron, que anuncia os seus resultados na sexta-feira, liderava as subidas (3,60%).

EO // JNM

Lusa/fim