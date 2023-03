Às 15:30 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,89% para 32.179,03 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,37% para 11.291,77 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,73% para 3.889,97 pontos.

Os índices começaram por negociar com ligeiras descidas, mas recuperaram depois e voltaram a terreno positivo.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos descia para 3,48% contra 3,69% no encerramento na sexta-feira.

Pouco antes da abertura do mercado, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os "americanos podem confiar na solidez do sistema bancário", após a turbulência causada pelo colapso, na sexta-feira, do banco californiano SVB.

No domingo, as autoridades norte-americanas anunciaram que iriam garantir a retirada de todos os depósitos do banco californiano falido e disseram que vão também permitir o acesso a todos os depósitos de outro estabelecimento, o Signature Bank, que foi encerrado pelo regulador.

Além disso, a Reserva Federal (Fed) - banco central norte-americano - comprometeu-se a emprestar os fundos necessários a outros bancos para que possam responder aos levantamentos dos seus clientes.

A perspetiva de a Fed desacelerar o ritmo de subida das taxas de juro depois das dificuldades sentidas em alguns bancos anima os investidores.

Mas, pouco depois da abertura da bolsa, o banco californiano First Republic estava em apuros e recuava 73,02%.

O banco de San Francisco perdeu mais de três quartos da sua capitalização bolsista desde quarta-feira, segundo a AFP.

Apesar do seu estatuto de banco regional, o First Republic é a 14.ª maior instituição financeira dos Estados Unidos e tem um peso de mais de 212 mil milhões de dólares de ativos.

EO // EA

Lusa/fim