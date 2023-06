Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,27% para 33.923,79 pontos e o Nasdaq avançava 1,04% para 13.375,07 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,41% e estava em 4.311,34 pontos.

No índice Dow Jones, as tecnológicas Salesforce (3,89%) e Microsoft (1,21%) eram as que mais subiam, mas a Apple também se destacava com um ganho de 0,81%.

Fora desse índice, a Tesla subia mais de 5% após anunciar na quinta-feira um acordo com a General Motors (GM) para que os veículos deste fabricante tenham acesso à sua rede de carregadores elétricos a partir de 2024.

Hoje não serão divulgados dados económicos ou resultados empresariais importantes e os investidores aguardam que na próxima semana sejam conhecidos novos números da inflação nos Estados Unidos e as decisões da reunião da Reserva Federal (Fed).

Os analistas esperam que a Fed opte por fazer uma pausa na subida das taxas de juro e isso está a apoiar a subida das tecnológicas.

EO // EO

Lusa/fim