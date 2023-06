Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,07% para 34.431,27 pontos e o Nasdaq descia 0,19% para 13.758,38 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,22% para 4.435,47 pontos.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, as empresas com maiores descidas eram a Dow (-1,33%) e a Walt Disney (-1,17%) e nos ganhos destacavam-se a Nike (1,22%) e a Boeing (1,2%).

Ao longo da semana, a bolsa de Nova Iorque foi acumulando ganhos, com o S&P 500 e o Nasdaq nos níveis mais altos desde abril de 2022.

Depois de ter sido divulgado na terça-feira que a inflação abrandou em maio nos Estados Unidos para 4%, o nível mais baixo em dois anos, na quarta-feira, a Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, após 10 subidas consecutivas.

As atenções centram-se agora na trajetória da economia norte-americana, antes de avaliar se são necessários novos aumentos das taxas de juro.

Como a subida das taxas de juro demora algum tempo a agir, a Fed quer observar a evolução da atividade para evitar que a economia entre em recessão.

