Às 15:07 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,28% para 33.921,99 pontos, mas o Nasdaq registava um ligeiro recuo de 0,02% para 12.140,56 pontos.

O índice alargado S&P 500 seguia com uma pequena subida de 0,04% para 4.137,70 pontos.

Pouco antes do arranque da última sessão deste mês, foi divulgado que a taxa de inflação homóloga abrandou em março nos Estados Unidos para 4,2% (5,1% em fevereiro), segundo o índice PCE publicado pelo Departamento do Comércio.

A Reserva Federal (banco central), que privilegia o índice PCE, pretende que a inflação abrande para 2%.

A inflação subjacente, que exclui os preços da alimentação e da energia por serem os mais voláteis, baixou, mas de forma mais lenta, situando-se em 4,6%, contra 4,7% no mês anterior, ou seja, é mais elevada do que a inflação global.

As grandes petrolíferas norte-americanas também divulgaram hoje resultados trimestrais, com a Exxon Mobil a anunciar que teve um lucro de 11.430 milhões de dólares (10.407 milhões de euros) nos primeiros três meses, mais 108% do que no mesmo período do ano passado.

Na sessão anterior, os três principais índices da bolsa de Nova Iorque registaram subidas expressivas, com o Dow Jones a avançar 1,57%, o Nasdaq 2,43% e o S&P 500 a somar 1,96%.

