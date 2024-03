Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,09% para 39.146,97 pontos e o Nasdaq recuava 0,06% para 16.156,45 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação negativa de 0,02% para 5.177,44 pontos.

No Dow Jones, a Boeing liderava as subidas (1,69%) e a petrolífera Chevron seguia no topo das descidas (-1%).

Os investidores aguardam as decisões da Fed e esperam sinais sobre quando começam a baixar as taxas de juro.

Serão também divulgadas novas previsões económicas e as da inflação vão merecer particular atenção, bem como o número de cortes nas taxas previstos para 2024 pelos responsáveis do banco central norte-americano.

A Fed começou a subir as taxas de juro em março de 2022 para lutar contra a elevada taxa de inflação, deixando a taxa dos fundos federais entre 5,25% e 5,50% desde julho passado.

