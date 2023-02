Às 15:07 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,43% para 33.186,44 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,59% para 11.575,52 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,84% para 4.024,77 pontos.

As atas da última reunião da Fed, divulgadas na quarta-feira ao fim do dia, indicam que o banco central norte-americano deve manter o ritmo da sua política monetária restritiva durante boa parte do ano corrente e admite mesmo aumentá-lo, se a luta contra a inflação o exigir.

Nessa reunião de política monetária, realizada nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, foi decidida uma nova subida da taxa de juro de referência, de 25 pontos base, menor do que as anteriores.

Hoje, na bolsa nova-iorquina destacava-se a subida da empresa tecnológica e fabricante de 'chips' Nvidia, que ganhava mais de 12%, após ter anunciado resultados acima do esperado.

Em sentido contrário, as ações do Ebay, que apresentou resultados negativos relativos a 2022 na quarta-feira, recuavam mais de 5%.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas subia para 75,56 dólares e a rentabilidade das obrigações do Tesouro a 10 anos avançava para 3,92%.

EO // CSJ

Lusa/fim