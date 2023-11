Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira variação positiva de 0,02% para 34.071,32 pontos e o Nasdaq, dominado por tecnológicas, subia 0,29% para 13.520,30 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,19% e estava em 4.366,60 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou a sessão em alta após a divulgação de dados que confirmaram um arrefecimento do mercado laboral. Em outubro, foram criados 150.000 empregos, menos do que o esperado (175.000) e quase metade do número de setembro (297.000).

No conjunto da semana passada, os três principais índices apresentaram o seu melhor ganho semanal desde outubro de 2022, com o Dow Jones a avançar mais de cinco por cento, enquanto o Nasdaq subiu 6,6% e o S&P 500 avançou 5,8%.

"Os mercados registaram uma semana sólida após os dados do emprego mostrarem um arrefecimento do mercado laboral nos Estados Unidos", segundo Art Hogan, da empresa de serviços financeiros B. Riley Wealth Management, acrescentando, citado pela AFP, que a Reserva Federal (Fed) parece ter terminado a subida das taxas de juro.

Os investidores esperam agora que no próximo ano o banco central norte-americano comece a cortar as taxas de juro, apesar de o presidente da Fed, Jerome Powell, não ter admitido essa possibilidade no final da última reunião de política monetária.

Questionado sobre se já é possível apontar um horizonte para a descida dos juros, Powell afirmou que o comité de política monetária ainda não está a falar de cortes de taxas.

Esta semana, Powell fará uma intervenção num debate no Fundo Monetário Internacional (FMI) e vários presidentes de bancos regionais da Fed devem também discursar em eventos públicos nos próximos dias.

Numa altura em que a temporada de apresentação de resultados trimestrais se aproxima do fim, a semana também deverá ser calma a nível de indicadores, estando apenas prevista a publicação pela Universidade de Michigan de uma primeira estimativa da confiança dos consumidores em novembro.

