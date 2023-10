Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,20% para 33.807,89 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,50% para 13.630,86 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,39% para 4.375,03 pontos.

Antes da abertura do mercado, a petrolífera ExxonMobil, a maior dos Estados Unidos, anunciou a compra da Pioneer Natural Resources numa operação feita através de ações e no valor de 59,5 mil milhões de dólares. As ações da petrolífera baixavam 3,42%.

Hoje também foi anunciado que o índice de preços no consumidor subiu 0,5% em setembro nos Estados Unidos, acima do aumento de 0,3% que era esperado, mas uma desaceleração em relação à subida de 0,7% no mês de agosto.

Os investidores permanecem atentos à publicação das atas da reunião de política monetária da Fed realizada em setembro, procurando pistas sobre futuras decisões quanto às taxas de juro.

A empresa alemã de calçado Birkenstock, conhecida pelas suas emblemáticas sandálias, começa a negociar hoje em Wall Street com uma avaliação da empresa de 8,6 mil milhões de dólares (cerca de 8,15 mil milhões de euros).

A Birkenstock fixou o preço unitário das ações em 46 dólares, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.

