Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,35% para 36.077,85 pontos e o Nasdaq registava uma ligeira variação negativa de 0,01% para 14.183,73 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,36% e estava em 4.553,35 pontos.

Esta semana, os investidores aguardam a divulgação dos dados mais recentes do mercado laboral dos Estados Unidos, com destaque para a publicação na sexta-feira dos números sobre o desemprego e a criação de emprego em novembro, esperando novas pistas sobre a evolução das taxas de juro.

A próxima reunião de política monetária da Reserva Federal (banco central) decorre nos dias 12 e 13 de dezembro.

Novembro foi o melhor mês para o índice Dow Jones desde outubro de 2022, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 conseguiram os maiores ganhos mensais desde julho de 2022.

Hoje, entre as 30 cotadas do Dow Jones, a Apple (2,02%) liderava as subidas e a Procter & Gamble (-2,62%) destacava-se nas descidas.

