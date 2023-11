Às 14:53 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,10% para 34.062,88 pontos e o Nasdaq subia 0,25% para 13.553,12 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,20% para 4.357,37 pontos.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as descidas da Chevron (-1,64%) e da Dow Inc (-1,65%) e as subidas da Salesforce (2,13%) e da Intel (1,04%).

Ao longo de uma semana em que são escassos os indicadores esperados, vários membros da Reserva Federal (Fed) devem ter intervenções públicas, nomeadamente o seu presidente, Jerome Powell, que participa na quinta-feira num debate promovido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

A semana passada foi a melhor desde outubro de 2022 para a bolsa nova-iorquina, animada pela perspetiva de a Reserva Federal ter terminado o ciclo de subida das taxas de juro.

