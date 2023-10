Às 14:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,29% para 33.415,58 pontos, mas o Nasdaq subia 0,42% para 13.274,43 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação negativa de 0,07% para 4.285,78 pontos.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 4,63%, quando estava em 4,58% na sexta-feira ao fim do dia, perto do valor mais alto desde 2007.

A Tesla descia 1,5% depois de ter sido anunciado que entregou menos veículos durante o verão do que o esperado.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, a Apple liderava os ganhos com uma subida de 1,14%.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou a sessão em terreno misto, mas com perdas acumuladas em todo o mês de setembro.

No mês passado, o Nasdaq caiu 5,8%, o índice S&P 500 perdeu 4,9% e o Dow Jones cedeu 3,5%.

