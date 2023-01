Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,23% para 32.976,11 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,85% para 10.943,60 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,11% e estava em 3.903,80 pontos.

Os receios crescentes de uma recessão e a preocupação com a possibilidade de os bancos centrais manterem as taxas de juro elevadas por um período prolongado têm penalizado as últimas sessões da bolsa nova-iorquina, que hoje parece encaminhar-se para a primeira semana do ano com perdas acumuladas.

Na quinta-feira após o fecho do mercado, a plataforma Netflix anunciou que no último trimestre do ano passado teve lucros de 55 milhões de dólares, uma queda de 91% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No entanto, a empresa indicou que registou quase 7,6 milhões de novos assinantes nos últimos três meses de 2022. Hoje, as ações da tecnológica subiam mais de 6%.

No índice Dow Jones, a Microsoft liderava os ganhos (+1,65%) depois de ter sido anunciado na quarta-feira que vai despedir cerca de 10.000 trabalhadores até ao final de março, justificando a decisão com a conjuntura económica e alterações nas prioridades dos clientes.

A tecnológica Alphabet, dona da Google, anunciou hoje que vai eliminar 12.000 postos de trabalho. As ações da empresa subiam 4,43%.

EO // CSJ

Lusa/fim