Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,52% para 37.274,22 pontos com a Boeing a liderar as descidas e a perder 8,84%.

O índice alargado S&P 500 subia 0,23% para 4.707,98 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,69% para 14.623,94 pontos.

A descida das ações da Boeing ocorre depois de no sábado a Administração Federal da Aviação (FAA) ter anunciado que 171 aviões do modelo 737 Max 9 vão ser inspecionados antes de voltarem a operar, na sequência de um incidente com um aparelho da Alaska Airlines.

O avião da Alaska Airlines fez uma aterragem de emergência na sexta-feira à noite em Portland, noroeste dos Estados Unidos, depois de uma janela e um pedaço da fuselagem terem caído.

Este é mais um revés para a Boeing, que recuperava com uma aceleração de entregas desde o início do outono, após um período de perturbações devido a problemas técnicos.

A Alaska Airlines também seguia pressionada em Wall Street baixando 5,56%.

Esta semana, os investidores aguardam a divulgação na quinta-feira de novos dados sobre a inflação em dezembro nos Estados Unidos, antes do início da apresentação de resultados trimestrais dos grandes bancos norte-americanos, no dia seguinte.

