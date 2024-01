Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,21% para 37.921,06 pontos, mas o Nasdaq subia 0,21% para 15.392,03 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,09% para 4.855,03 pontos.

A Procter & Gamble, que integra o índice Dow Jones, subia 4,68% após ter apresentado lucros acima do esperado.

Em sentido contrário, a Johnson & Johnson, que também faz parte das 30 cotadas do Dow Jones, descia 2,95%, apesar de ter divulgado que o seu lucro no quarto trimestre foi de 4.049 milhões de dólares (3.730 milhões de euros), mais 15% do que no mesmo período de 2022.

Os investidores aguardam a divulgação dos resultados da Netflix após o encerramento do mercado.

Na segunda-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta, com os índices Dow Jones e S&P 500 a fixarem novos máximos pela segunda sessão consecutiva.

EO // JNM

Lusa/fim