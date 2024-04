Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones, que se tem aproximado da barreira dos 40.000 pontos, recuava 0,46% para 39.623,33 pontos e o tecnológico Nasdaq subia 0,35% para 16.436,15 pontos.

Após ter batido 22 recordes durante o primeiro trimestre, o índice alargado S&P 500, considerado o mais representativo do mercado, avançava 0,11% para 5.260,01 pontos.

O S&P 500 conseguiu uma valorização de 10,2% no primeiro trimestre, o melhor início de ano desde 2016.

Por sua vez, o Dow Jones, que avançou 5,6%, conseguiu o melhor desempenho no primeiro trimestre desde 2021, enquanto o Nasdaq acumulou um ganho de 9,1% entre janeiro e março.

Na quinta-feira, última sessão antes do fim de semana da Páscoa, a bolsa de Nova Iorque encerrou mista, mas com novos recordes no S&P 500 e no Dow Jones.

Na sexta-feira, o Departamento do Comércio divulgou os dados do índice de preços no consumidor PCE, que confirmou uma ligeira subida da inflação em fevereiro nos Estados Unidos, sobretudo devido ao aumento dos preços da energia.

Segundo este índice, que é o mais seguido pela Reserva Federal (banco central), a taxa de inflação homóloga avançou para 2,5%, contra 2,4% em janeiro, mas a nível mensal a subida de preços foi de 0,3%, quando tinha sido de 0,4% no mês anterior.

EO // CSJ

Lusa/fim