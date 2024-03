Às 14:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,17% para 39.715,34 pontos, mas o tecnológico Nasdaq registava uma ligeira subida de 0,08% para 16.415,20 pontos.

O índice alargado S&P 50 perdia 0,06% para 5.238,68 pontos.

Na quinta-feira os três principais índices da bolsa nova-iorquina fixaram novos recordes, pelo segundo dia consecutivo, embalados pelo discurso mais otimista da Reserva Federal (Fed) sobre a inflação.

Na quarta-feira, após uma reunião de política monetária do banco central norte-americano que deixou as taxas de juro inalteradas, o presidente da instituição, Jerome Powell, mostrou-se relativamente confiante na trajetória da inflação, com os membros da Fed a manterem a previsão de três descidas das taxas ao longo de 2024.

A Fed continua "firmemente comprometida" em levar a inflação à meta de 2%, referiu o banco central em comunicado, quando os dados da inflação dos últimos dois meses indicam que o aumento de preços tem ficado ligeiramente acima do esperado.

As ações da Fedex, empresa que publicou os seus resultados na quinta-feira após o fecho da bolsa, subiam mais de 8%, enquanto as da Nike, que também divulgou as suas contas no final da sessão anterior, baixavam 7,56%.

Os investidores seguem igualmente a evolução das ações da Apple, que desceram 4,1% na quinta-feira, após o Governo norte-americano ter acusado o grupo tecnológico de práticas anticoncorrenciais e monopolistas ligadas ao iPhone. Hoje, registavam uma ligeira subida de 0,07%.

