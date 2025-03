Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,31% para 42.709,41 pontos e o Nasdaq avançava 0,79% para 18.212,12 pontos.

No entanto, o índice alargado S&P 500 descia 0,10% para 5.732,56 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, foi divulgado que os Estados Unidos criaram menos emprego do que o esperado pelos analistas em fevereiro e a taxa de desemprego subiu uma décima para 4,1%.

No mês passado foram criados 151.000 empregos, mais do que os 125.000 (número revisto em baixa) de janeiro, mas menos do que os cerca de 170.000 previstos pelos analistas.

Na quinta-feira, a tensão comercial baixou depois de um novo recuo dos Estados Unidos nas tarifas impostas aos produtos do México e Canadá, países vizinhos, o mesmo não tendo acontecido em relação às importações da China.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, suspendeu até 02 de abril as tarifas de 25% para os produtos mexicanos e canadianos que cumpram as especificações do Acordo de Livre Comércio Canadá-Estados Unidos-México.

Na quarta-feira, Washington já tinha concedido uma isenção em relação às taxas a aplicar ao setor automóvel, a pedido dos construtores norte-americanos.

