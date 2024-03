Cerca das 14:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,19% para 38.8862,88 pontos e o Nasdaq recuava 0,58% para 16.010,14 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,23% para 5.137,47 pontos.

Hoje, a Fed começa uma reunião de política monetária de dois dias e anuncia na quarta-feira a sua decisão sobre as taxas de juro.

Os últimos dados sobre a inflação, piores do que o esperado pelos analistas, devem levar o banco central norte-americano a deixar as taxas de juro inalteradas. As atenções recaem sobretudo nas novas previsões económicas que serão publicadas.

A tecnológica Nvidia, que se tem destacado nos ganhos em Wall Street nos últimos meses, descia 3%, depois de uma subida de 4% no dia anterior.

A Super Micro Computer, uma das principais fornecedoras de servidores de Inteligência Artificial (IA) da Nvidia, recuava cerca de 13%, após ter anunciado um plano para vender milhões de ações.

Na sessão anterior, a bolsa nova-iorquina terminou com uma subida significativa apoiada pela tecnologia.

No mercado obrigacionista, as taxas recuavam ligeiramente e o rendimento da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia a 4,31% quando na véspera estava em 4,32%.

