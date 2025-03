Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,16% para 42.507,37 pontos e o Nasdaq perdia 1,70% para 18.237,27 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 1,42% para 5.759,79 pontos.

No índice Dow Jones, a tecnológica Nvidia liderava as descidas, com uma queda de 3,35%.

"A incerteza sobre a política comercial dos Estados Unidos atingiu níveis recorde", observam analistas da Société Générale, citados pela AFP.

Os resultados da Macy's foram recebidos sem grande entusiasmo pelos investidores e as suas ações registavam uma ligeira subida de 0,53%.

A cadeia norte-americana de lojas reportou vendas abaixo do esperado no quarto trimestre do seu exercício fiscal e para o ano em curso prevê um lucro abaixo do esperado pelos analistas.

Isso está a causar "preocupações sobre uma desaceleração do consumo" nos Estados Unidos, depois das previsões "cautelosas" da cadeia retalhista Walmart, que há duas semanas lançaram o mercado numa dinâmica descendente, considerou Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta, tentando recuperar após várias sessões no vermelho, graças a um adiamento de um mês para o setor automóvel nas taxas alfandegárias de 25% impostas ao México e ao Canadá pelo presidente norte-americano, Donald Trump. A Ford subiu 5,81%, a General Motors 7,21% e a Stellantis 9,24%.

As linhas de produção dos construtores automóveis norte-americanos estão parcialmente instaladas no México e no Canadá, com peças e veículos a fazerem inúmeras viagens de ida e volta durante o processo de fabrico.

Nos outros mercados, o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) avançava 0,25% para 66,48 dólares, enquanto o barril de Brent (de referência na Europa) subia ligeiros 0,08% para 69,36 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia estável em 4,29%, contra 4,28% na quarta-feira.

EO // JNM

Lusa/fim