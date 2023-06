Às 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,16% para 33.508,92 pontos e o Nasdaq recuava 0,19% para 13.204,06 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,21% para 4.265,02 pontos.

Entre as 30 cotadas que integram o índice Dow Jones, a Apple (-0,86%) e a Chevron (-0,65%) estavam entre as que mais desciam, mas era a Cisco (-2,09%) que liderava as perdas.

Nas subidas, destacavam-se a American Express (0,96%) e a Walt Disney (0,86%).

Antes da abertura do mercado, foi conhecido que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) processou em Nova Iorque a plataforma de criptomoedas Coinbase por operar como bolsa de valores e corretora, sem estar registada.

As ações da Coinbase perdiam 18,4% em bolsa.

Esta iniciativa ocorre um dia depois de a SEC ter apresentado em tribunal uma ação contra a Binance, a maior plataforma de criptomoedas do mundo, por violar com as suas operações normas em vigor no país.

