Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,32% para 37.240,58 pontos, o Nasdaq, dominado por tecnológicas, perdia 1,38% para 14.738,44 pontos e o índice alargado S&P 500 recuava 0,79% para 4.728,36 pontos.

As taxas das obrigações do Tesouro a 10 anos subiam para 4,10%, o nível mais alto desde há um mês.

Pouco antes da abertura do mercado, o Departamento do Comércio indicou que as vendas a retalho aceleraram 0,6% em dezembro, um indicador de consumo que enfraquece a esperança de uma descida das taxas de juro em breve.

O banco central norte-americano começou em março de 2022 um ciclo que levou a 11 subidas das taxas de juro com o objetivo de baixar a inflação, na altura em níveis inéditos desde o início da década de 1980.

O aumento das taxas pretende tornar o crédito mais caro para famílias e empresas para abrandar o consumo e o investimento, o que permite aliviar a pressão sobre os preços.

Na terça-feira, um dos governadores da Fed, Christopher Waller, indicou que o banco central pode começar a baixar as taxas de juro mais tarde do que o previsto pelos analistas.

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão anterior em baixa, seguindo a tendência da abertura.

