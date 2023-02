Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,13% para 34.110,83 pontos e o Nasdaq recuava 0,64% para 12.036,73 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,22% e estava em 4.154,84 pontos.

Depois de ter fechado a sessão anterior com ganhos, animada pelas declarações do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, referindo que as taxas de juro devem continuar a aumentar até haver mais sinais de desaceleração da inflação, hoje os investidores seguem atentos aos resultados trimestrais de empresas como a Uber.

Entre as 30 empresas que integram o índice Dow Jones, destacavam-se as perdas da Nike (-1,63%), Home Depot (-1,09%) e Chevron (-1,04%). Em sentido contrário, a Microsoft liderava as subidas (1,52%).

O preço do barril de petróleo do Texas subia para 78,16 dólares e a rentabilidade das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos avançava para 3,67%.

